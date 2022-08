‘Cara e Coragem’: Anita afirma a Dagmar que não é amiga de Regina

Da Redação 04/08/2022 - 15:43 Compartilhe

Resumo do capítulo 59 de Cara e Coragem que vai ao ar sexta-feira, 5 de agosto

Dagmar conta pra Anita sobre o noivado de Regina e Leo e confessa que mentiu no depoimento a pedido da filha.



Anita afirma a Dagmar que não é amiga de Regina.

Ítalo confirma que Baby é informante de Danilo.

Armandinho não consegue seduzir Dalva, e vai atrás de Cleide.

Rico não gosta de saber que Lou vai dormir na casa de Renan.

Os capangas de Danilo colocam um explosivo no carro de Pat.

A delegada Marcela procura Jonathan na SG.

Ítalo apresenta um amigo hacker para Pat e Moa e conta que Baby é informante de Danilo.

Leonardo garante a Regina que não se casará com ela.

Marcela questiona Jonathan sobre a pesquisa da fórmula a base magnésio.

Os explosivos no carro de Pat detonam no momento em que ela aciona o controle do veículo.