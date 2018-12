Capturado no Paraguai suposto chefe do tráfico no Rio de Janeiro

A polícia do Paraguai capturou neste sábado um suposto chefe do narcotráfico no Rio de Janeiro, durante operação em uma mansão localizada na capital paraguaia, informaram fontes do governo. O detido foi identificado como Carlos Sales Cardoso, 35, conhecido como Capilé, que, supostamente, lidera o chamado TCP do Rio de Janeiro. Capilé é alvo de uma ordem de prisão no Brasil por tráfico de drogas e homicídio, informou a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) em sua conta no Twitter. O suposto traficante foi detido em uma mansão localizada no bairro Los Laureles. Os agentes encontraram no local 86 relógios de luxo, 3 mil reais e 11,8 mil dólares. A operação foi coordenada pela Senad em conjunto com a Polícia Federal brasileira. Capilé poderá ser expulso, para a sua posterior entrega à Justiça Federal brasileira.