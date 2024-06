Cápsula Starliner da Boeing é lançada da Flórida em 1º voo espacial tripulado

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 05/06/2024 - 13:39 Para compartilhar:

A nova cápsula Starliner da Boeing foi lançada da Flórida nesta quarta-feira, em um primeiro voo de teste após adiamentos anteriores, transportando uma tripulação. O lançamento é um marco nas ambições da gigante aeroespacial de intensificar sua competição com a SpaceX, do bilionário Elon Musk.

O CST-100 Starliner, com dois astronautas a bordo, decolou da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, amarrado a um foguete Atlas V fornecido e pilotado pela United Launch Alliance (ULA), joint venture da Boeing-Lockheed Martin.

A cápsula em forma de gota e sua tripulação partiram ao encontro da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), dois anos depois que o Starliner completou sua primeira viagem de teste ao laboratório orbital, sem astronautas a bordo.

As manobras de atracação com a tripulação representarão outro teste para o Starliner, seguido aproximadamente uma semana depois pelo teste de retorno à Terra.

A Boeing quer que o Starliner concorra com a cápsula Crew Dragon da SpaceX, que desde 2020 é o único veículo da NASA para enviar tripulantes da ISS para órbita a partir de solo norte-americano.

Problemas de última hora anularam as duas primeiras tentativas de lançamento tripulado do Starliner. A contagem decrescente de 6 de maio foi interrompida duas horas antes do lançamento devido a três questões que exigiram semanas de trabalho adicional.

Outra tentativa no sábado passado foi interrompida menos de quatro minutos antes da decolagem, devido a uma falha no computador da plataforma de lançamento.

(Reportagem de Joey Roulette)