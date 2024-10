Cápsula do tempo de 100 anos é aberta em Museu da Primeira Guerra Mundial nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/10/2024 - 18:30 Para compartilhar:

Uma cápsula do tempo de 100 anos foi aberta no Museu e Memorial Nacional da Primeira Guerra Mundial, em Kansas City, nos Estados Unidos, no último dia 16. A caixa de cobre continha 15 artefatos históricos datados de 1924 ou anteriores. As informações foram publicadas em reportagem do jornal local Kansas City Star.

Para chegar à caixa em julho, os funcionários do museu tiveram que furar 46 centímetros de concreto e calcário na Torre Memorial da Liberdade. No momento da abertura da caixa, a cidade mobilizou a unidade de bombas e incêndios da polícia.

Entre os artefatos encontrados havia um filme da cerimônia de inauguração do memorial em 1921, a Declaração de Guerra de 1917 e um artigo do Kansas City Star de 1921 gravado em cobre. Filmes antigos eram feitos com nitrato, que se torna altamente inflamável com a deterioração. Por isso, membros da equipe de bombas tiveram que ser as primeiras pessoas a abrir a cápsula do tempo no gramado do memorial.

‘Parecíamos crianças no Natal’

Os artefatos foram lentamente revelados ao público, enquanto eram puxados para fora de atrás de uma cortina vermelha no auditório do museu. “Parecia que todos éramos crianças no Natal,” disse Tracy Dennis, gerente do programa de digitalização e registradora do museu. “Ninguém viu essas coisas em 100 anos, e realmente não sabíamos o que esperar”, disse ao jornal.

Vários documentos foram gravados em cobre e embrulhados em papel marrom selados com adesivos. Os funcionários do museu disseram que ficaram surpresos com o quão bem os artefatos foram preservados. Uma equipe de quatro membros levou oito horas para retirar tudo da caixa. A equipe precisou de duas horas para tirar uma única carta de um envelope, que estava coberto de cera de abelha.

Quatro cartas encontradas eram de comandantes das Forças Aliadas da Primeira Guerra Mundial que estavam em Kansas City em 1921. Também havia cartas de congratulações de comandantes aliados que participaram da inauguração e do presidente Calvin Coolidge, que haviam sido enviadas à Associação do Memorial da Liberdade em 1924.

Três itens foram deixados fechados para a apresentação de quarta-feira: uma caixa de papelão que continha um tubo de sementes agrícolas, uma carta do general aliado John Pershing, e um artigo de jornal, que foi lido em voz alta pelo aluno Cooper Ford, do segundo ano do ensino médio de Lee’s Summit. Os artefatos da cápsula do tempo estarão em exibição no nível inferior do museu.