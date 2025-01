Cappellano crê em sucessor para Tavares na Stellantis até junho

SÃO PAULO, 30 JAN (ANSA) – O presidente da Stellantis na América do Sul, Emanuele Cappellano, disse nesta quinta-feira (30) que o sucessor de Carlos Tavares como CEO global do grupo deve ser escolhido ainda no primeiro semestre de 2025.

O executivo português deixou o cargo de surpresa no início de dezembro e foi substituído interinamente pelo presidente John Elkann. “A sucessão está sendo trabalhada, a direção está empenhada, e nosso CEO interino tem isso como prioridade”, declarou Cappellano em coletiva de imprensa.

“Tenho certeza de que até o primeiro semestre vai ser identificado o sucessor para Carlos Tavares”, salientou o presidente da Stellantis na América do Sul. (ANSA).