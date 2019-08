Capotamento deixa cinco pessoas feridas na Ponte do Socorro, zona sul de SP

Um veículo capotou na manhã desta quarta-feira, 14, na Ponte Santo Dias da Silva, conhecida como Ponte do Socorro, na zona sul de São Paulo e deixou cinco pessoas feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Uma das vítimas tem 32 anos, sofreu trauma abdominal e foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital da USP. A segunda é uma mulher de 20 anos e não se sabe para onde ela foi levada.

Um homem de 40 anos que teve trauma cervical e uma mulher de 24 anos com trauma abdominal foram transportados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O caso mais grave é de uma mulher de 20 anos que teve parada cardiorrespiratória e foi conduzida ao Pronto Socorro da Santa Casa.

O acidente aconteceu por volta das 5h30 e seis viaturas do Corpo dos Bombeiros foram enviadas ao local. Relatos iniciais apontam que o veículo trafegava em alta velocidade.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que duas faixas da ponte no sentido centro e uma no sentido bairro estão ocupadas no momento. Neste momento, equipes da empresa trabalham para tentar remover o carro da via.

O trânsito é intenso na região e por volta das 7h15 a pista registrava 0,3 km de congestionamento. A situação é pior para quem segue pela avenida Atlântica em direção à ponte. Com os ônibus parados nos corredores exclusivos, muitos passageiros preferiram descer e seguir a pé pela via.