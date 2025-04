Capotamento de ônibus deixa ao menos dez mortos em rodovia de MG

O capotamento de um ônibus deixou ao menos dez mortos e 18 feridos na madrugada desta terça-feira, 8, na rodovia MG-223, altura de Araguari (MG) — cidade localizada no Triângulo Mineiro a cerca de 570 quilômetros de Belo Horizonte (MG). De acordo com as autoridades, o coletivo partiu de Anápolis (GO), estava com 46 pessoas a bordo e tinha como destino Ribeirão Preto (SP).

Em contato com a IstoÉ, o Corpo de Bombeiros informou que o motorista do ônibus teria perdido o controle enquanto trafegava e atravessou o canteiro central do trecho que liga as rodovias MG-223 e LMG-413. Segundo a corporação, o veículo capotou às 3h40 na alça de acesso da estrada.

+ RS: ônibus com universitários tomba em ribanceira e deixa mortos e feridos

+ Acidente com ônibus escolar e carreta deixa 14 estudantes feridos no interior de SP

As autoridades apontaram que ao menos dez pessoas morreram e 18 ficaram feridas, alguns com quadros de maior gravidade. Conforme o Corpo de Bombeiros, entre os óbitos estão duas crianças de dois e quatro anos. Outros 18 passageiros sofreram apenas lesões leves e dispensaram o atendimento médico.

Em comunicado, a Prefeitura de Araguari pontuou que os feridos foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, que está superlotada. A administração do município pediu para que a população se desloque a outras unidades de saúde.

O Corpo de Bombeiros pontuou que foram mobilizados agentes de Araguari (MG), Tupaciguara (MG) e Uberlândia (MG). O atendimento às vítimas contou com apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar.