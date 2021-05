Capitão do Al-Faisaly, Igor Rossi celebra primeiro título na história do clube: ‘Momento único e histórico’ Na última quinta-feira, a equipe saudita do zagueiro ex-Internacional conquistou a Copa do Rei de seu país

Na última quinta-feira, o Al-Faisaly fez história no futebol saudita. E o zagueiro Igor Rossi participou da melhor maneira possível: levantando o troféu da Copa do Rei da Arábia Saudita. Na final, a equipe do defensor brasileiro venceu por 3 a 2 o Al-Taawoun, em jogo único da decisão, para conquistar o primeiro título em sua história.

É um momento único e histórico, não só para mim mas também para o clube e a cidade. Podemos participar do primeiro título na história do Failsay e numa competição tão importante aqui. Tive a honra e o prazer de erguer a taça como capitão, é um momento que sempre sonhamos e aconteceu. Fomos campeões de uma forma muito bonita e entramos na história do clube, da cidade e do país – disse Igor Rossi.

Capitão do Al-Faisaly e presente durante toda a campanha campeã, Igor Rossi não pôde atuar na decisão para cumprir suspensão automática após ser expulso na semifinal. De fora do grande jogo da temporada e tendo que torcer das arquibancadas, o defensor relatou como foi esta ‘experiência’.

– É um sentimento estranho. Estamos acostumar a estar dentro de campo ajudando, ainda mais num jogo desse. Então estava muito nervoso por não poder fazer nada dentro de campo, ainda mais se tratando de uma final e com a gente atrás do resultado no placar. No final deu tudo certo e espero não ter essa sensação de novo, tendo que acompanhar um jogo tão importante de fora, mas são coisas que acontecem e faz parte da carreira do jogador – falou.

O título da Copa do Rei garantiu a presença inédita do Al-Faisaly na AFC Champions League de 2021/22. Igor Rossi, por sua vez, conquista o seu primeiro título pelo clube que defende há quatro temporadas. Antes, foi vice-campeão da Copa do Rei em 2018. No Brasil, o defensor atuou no Internacional e Náutico antes de partir para o futebol português.

