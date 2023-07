Capitão da Holanda, Van Dijk assume tarja no Liverpool e celebra: ‘Dia de muito orgulho’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 14:56 Compartilhe

O zagueiro holandês Virgil van Dijk foi confirmado nesta segunda-feira como o novo capitão do Liverpool, com Trent Alexander-Arnold nomeado segundo capitão. O defensor já exercia a função na seleção da Holanda e agora substitui Jordan Henderson, que deixou o clube para jogar no mundo árabe.

No Liverpool, o tempo de casa é usado para a definição de quem usará a braçadeira e Henderson saiu após 10 anos de casa. Portanto, a função passaria para James Milner, mas o meio-campista de 37 anos aceitou proposta do Brighton e também deixou o time após oito temporadas.

Van Dijk já disputou 222 partidas pelo Liverpool desde que foi contratado do Southampton em janeiro de 2018 e agora assume a tão prestigiosa função. Até posou ao lado do segundo capitão Alexander-Arnold, ainda em Cingapura onde o clube faz a pré-temporada, para mostrar orgulho da responsabilidade extra.

“Um dia de muito orgulho para mim, para minha mulher, meus filhos, minha família… Tem sido um sentimento especial e não consigo descrevê-lo neste momento. Mas é algo que me deixa muito, muito orgulhoso”, afirmou Van Dijk.

“Claro que sou capitão da Holanda, isso já foi uma grande honra, um momento de orgulho também. Mas também ser o capitão do Liverpool Football Club é algo que não consigo descrever neste momento”, disse. “É apenas algo que me deixa muito orgulhoso e farei tudo ao meu alcance e o que puder para deixar todos orgulhosos e felizes comigo e com o clube de futebol.”

Durante as cinco temporadas e meia disputadas no clube, Van Dijk conquistou sete títulos: um Campeonato Inglês, uma Liga dos Campeões, a Copa da Liga Inglesa, a Copa da Inglaterra, a Supercopa da Uefa, o Mundial de Clubes da Fifa e a FA Community Shield.

