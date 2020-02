‘Capitão Coragem’, o herói do ‘Diamond Princess’ em quarentena

Gennaro Arma é o herói do cruzeiro. Entre brincadeiras e informações essenciais, o capitão italiano do navio “Diamond Princess” soube encontrar o tom adequado para acalmar os passageiros em quarentena há mais de duas semanas no Japão por causa do novo coronavírus.

Arma começou de baixo sua carreira na companhia marítima americana Princess Cruises, em 1998. Passados 20 anos, assumiu o comando do “Diamond Princess”.

“Nascido na magnífica península de Sorrento, na Itália, o capitão Arma sempre foi um apaixonado pelo mar”, afirma seu empregador.

É pouco provável, no entanto, que tenha imaginado passar por tamanho desafio em sua vida profissional: ter de lidar com 3.700 pessoas ansiosas diante do temor de serem infectadas com um vírus até então desconhecido.

Com o passar dos dias, os casos se multiplicaram, chegando a 634 nesta quinta. Os resultados dos testes de centenas de pessoas ainda eram desconhecidos.

Sem nunca perder seu sangue frio, ou parecer cansado, Arma tomou o microfone regularmente, várias vezes ao dia, para transmitir mensagens aos passageiros confinados 24 horas do dia, em cabines às vezes sem janelas.

Com seu inglês de sotaque italiano, soube levantar seu ânimo. Sua calma e sua atenção para com os demais lhe valeram a aprovação dos passageiros.

– Apoio dos passageiros –

“Um diamante é um pedaço de carvão que evoluiu muito bem sob pressão”, disse o capitão aos passageiros, referindo-se ao nome do navio e pedindo a eles que lessem as mensagens de apoio nas redes sociais com a hashtag #hangintherediamondprincess (#aguentefirmediamondprincess, em tradução livre).

“Estou convencido de que, se permanecermos unidos como uma família, poderemos ter êxito nesta viagem. O mundo está olhando para nós. É uma razão extra para que todos nós demonstremos nossa força”, afirmou.

No dia de São Valentim (o Dia dos Namoradores), enviou chocolates para os passageiros com mensagens de estímulo e recitou um trecho de Coríntios: “O amor tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”.

Os passageiros se apoiaram em seu tom calmo, enquanto o estresse aumentava progressivamente.

“Uma das razões pelas quais o pânico não explodiu entre os passageiros foi a forma como o capitão controlou as coisas, com mensagens regulares, respostas às preocupações dos passageiros, desculpas pela distribuição tardia de medicamentos”, tuitou uma das pessoas a bordo.

Em troca, o capitão Arma recebeu muitas mensagens de apoio dos passageiros.

“Para todos que se preocupam comigo, estou muito emocionado por sua amabilidade e quero assegurar a todos que estou muito bem. Sou quase o mesmo capitão que era há 12 dias, apenas com um pouco mais de cabelos brancos”, brincou.

– “Tudo vai terminar bem!” –

Falando algumas palavras em italiano, também se desculpou por seu sotaque.

“Um amigo meu me enviou um áudio de um dos meus anúncios. Gostaria de me desculpar com todos vocês por tê-los feito passar por isso, vez por outra”, comentou.

“Acreditem, quando ouvi minha vez, fiquei surpreso. Mas culpo a máscara e me apego a esta versão dos fatos”, afirmou.

Na Itália, ele se tornou o “Capitão Coragem”.

“Há tanta coisa para fazer a bordo. Minha única preocupação é cuidar dos passageiros e da tripulação. Espero apenas que isso termine logo”, declarou ao jornal italiano “Repubblica”.

Sua mulher, Marianna, destacou sua “calma”, com um “profundo senso das responsabilidades”.

“Estamos em contato, mas tentamos ser breves para não tomar tempo de suas atividades prioritárias”, explicou.

Pietro Sagristani, prefeito do município de origem do capitão Arma, Sant’Agnello, contou que toda comunidade acompanha as notícias do Japão com preocupação.

“Mas temos confiança nele. Vem de uma longa linha de marinheiros, e conhecemos sua coragem. Tudo vai terminar bem!”, completou.