Capitalização via follow on não está sendo considerada, diz Cemig

A Cemig afirmou nesta sexta-feira, 30, após consulta de investidores, que a capitalização da companhia via oferta pública no mercado de capitais (follow on) não está sendo considerada. Em comunicado ao mercado, a companhia energética de Minas Gerais afirma ainda que tem avaliando permanentemente “opções para otimizar seu fluxo de caixa e gerir sua dívida, com foco em desalavancagem, redução do custo médio da dívida e alongamento do prazo médio de pagamento”.

A proposta de privatização da Cemig faz parte do plano de recuperação fiscal do Estado, que, segundo o governador Romeu Zema (Novo), deve ser apresentado à Assembleia entre os dias 10 e 20 de setembro.