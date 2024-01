Capital ucraniana registra explosões em meio a ataque com drones

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/01/2024 - 0:01 Para compartilhar:

A capital ucraniana, Kiev, registrou, nesta terça-feira (noite de segunda, 1º, no Brasil) várias explosões, enquanto sua força aérea enfrentava um ataque com drones, que ativou alertas em várias cidades, informaram as autoridades.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, reportou as explosões uma hora depois de a administração militar regional da capital dizer que foram detectados drones em seu espaço aéreo.

“Há escombros de drones queimando em uma área aberta do distrito de Desnyansky” e os serviços de emergência chegaram ao local, acrescentou Klitschko.

Foram emitidos alertas nas regiões de Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Mykolayiv e Kherson às 03h30 locais (21h33 de Brasília).

O prefeito de Mykolayiv disse que a força aérea derrubou drones na cidade e que os escombros causaram um incêndio.

Também nesta terça, a força aérea ucraniana reportou que nove bombardeiros russos Tupolev Tu-95MS decolaram de uma base no extremo norte da Rússia.

“Preliminarmente, 9 bombardeiros estratégicos Tu-95MS [que decolaram] do aeródromo de Olenya [região de Murmansk] estão voando na direção sudeste”, informou a força aérea.

A força aérea tinha reportado, em 29 de dezembro, outra decolagem de Tu-95s, quando a Rússia lançou uma onda de ataques contra várias cidades ucranianas, incluindo a capital, onde morreram 39 pessoas.

Nesta segunda, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou a intensificação dos ataques contra alvos militares na Ucrânia, após o bombardeio ucraniano, no sábado, contra a cidade russa de Belgorod, onde 25 pessoas morreram.

Moscou também atacou cidades ucranianas em 31 de dezembro, dia em que Kiev assegurou que derrubou um número “recorde” de drones lançados pela Rússia.

