Capital paulista sai do estado de atenção para alagamentos

A chuva que atinge a capital paulista na noite desta quinta-feira, 2, colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos por quase duas horas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

As precipitações formadas pelo ar quente e úmido geraram uma linha de instabilidade englobando a zona sul, o centro e a zona leste da cidade, principalmente nas regiões do Itaim Paulista, Ipiranga, Vila Mariana, Sapopemba e Aricanduva.

Às 19h30, o CGE informou que todas as regiões estavam em estado de atenção para alagamentos. O quadro ficou vigente até as 21h18. Nesse intervalo, houve o transbordamento do Córrego Três Pontes, na Avenida Marechal Tito, na altura da Rua José Gines, e a subprefeitura do Itaim Paulista entrou em estado de alerta – também já revisto.

Conforme os dados do radar meteorológico da administração municipal, as precipitações ocorrem na forma de pancadas, que se deslocam de oeste para leste, com pontos de forte intensidade, raios e rajadas de vento, indo em direção aos municípios à leste da Região Metropolitana e para o litoral.

Os próximos dias também devem ser de sol, calor e pancadas de chuva no fim da tarde. Na sexta-feira, 3, os termômetros marcam cerca de 20°C na madrugada e chegam a 30°C no período da tarde, com umidade mínima do ar em torno dos 50%. Pancadas de chuva são esperadas à tarde, com intensidade moderada a forte.

Já o sábado, 4, amanhece com maior quantidade de nuvens, apesar do sol. Os termômetros deverão registrar 20°C em média, com índices de umidade elevados, acima dos 60%. A aproximação de uma frente fria deve estimular a formação de nuvens carregadas à tarde e à noite, elevando o potencial para a elevação dos níveis de rios e córregos, alagamentos e quedas de árvores.

Transtornos em Campinas e no Paraná

Em Campinas, no interior paulista, a Defesa Civil registrou 16 ocorrências relacionadas à forte chuva desta quinta. Foram 11 quedas de árvores e cinco de galhos. Não há registro de feridos.

Parte dos galhos caiu no Bosque dos Jequitibás e o local de lazer será aberto ao público mais tarde nesta sexta, a partir das 12h, para o trabalho de limpeza e liberação da pista de caminhada.

Segundo a prefeitura, houve dois pontos de alagamento e o Centro de Saúde Anchieta precisou suspender temporariamente o serviço de vacinação por problemas em uma geladeira devido à oscilação de energia.

A chuva também causou transtornos em cidades do Paraná. De acordo com a Defesa Civil de Morretes, mais de 20 famílias tiveram suas casas atingidas e ocorreram diversas quedas de árvore em vias públicas. Algumas regiões do município estão sem fornecimento de energia.