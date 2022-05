Capital paulista inicia hoje 6ª edição dos Jogos Municipais do Idoso

A partir de hoje (10), até a próxima quinta-feira 12), a prefeitura de São Paulo promove a sexta edição dos Jogos Municipais do Idoso (Jomi). A competição deverá contar com cerca de 300 atletas com mais de 60 anos.





A abertura dos jogos ocorrerá às 8h no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (Cotp), na região do Ibirapuera. As provas também ocorrerão no Centro Esportivo Mané Garrincha, na mesma região. A entrada é gratuita.

As disputas por medalhas nas modalidades de atletismo, natação, vôlei adaptado e tênis de mesa ocorrerão amanhã (11), a partir das 8h. Na quinta-feira (12), será a vez das finais dos jogos de salão e tênis de campo, também a partir das 8h.