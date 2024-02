Capital One vai comprar a Discover por US$ 35 bi e formar gigante dos cartões de crédito

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/02/2024 - 7:57 Para compartilhar:

A Capital One Financial anunciou nesta segunda-feira, 19, que vai adquirir a Discover Financial Services por US$ 35 bilhões, em um acordo que reunirá duas das maiores empresas de cartões de crédito dos Estados Unidos.

Segundo os termos do acordo, os acionistas da Discover deverão receber 1,0192 ação da Capital One para cada papel que detêm, o que representa um prêmio de cerca de 27% com base no preço de fechamento na sexta-feira, 16. Após a conclusão do negócio, os acionistas da Capital One ficarão com cerca de 60% da empresa combinada, e o restante ficará com os acionistas da Discover.

A compra da Discover dará à Capital One uma rede que aumenta enormemente o seu poder no ecossistema de pagamentos. A companhia usa as bandeiras Visa e Mastercard para emitir cartões, e deverá migrar alguns clientes para a rede Discover. Fonte: Dow Jones Newswires.

