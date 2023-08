Capital One confirma venda de cerca de US$ 900 mi em empréstimos ante estresses imobiliários

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2023 - 15:37 Compartilhe

A Capital One Financial confirmou outra grande venda de quase um bilhão de dólares em empréstimos para escritórios, à medida que estresses no setor imobiliário se intensificam diante das taxas de juros mais altas e da queda dos valores das propriedades.

O banco vendeu recentemente cerca de US$ 900 milhões em empréstimos para escritórios, confirmou uma porta-voz. O banco Capital One se recusou a fornecer mais detalhes ao MarketWatch.

A plataforma Commercial Observer informou pela primeira vez sobre a venda, incluindo que era uma “grande aposta” na recuperação das propriedades de escritórios da cidade de Nova York e nomeando o gigante de ativos de dívida Fortress Investment Group como o comprador. Fortress se recusou a comentar sobre o assunto.

A dificuldade no setor de escritórios tem sido uma das principais preocupações dos reguladores bancários dos EUA, incluindo o Departamento do Tesouro e o Federal Reserve (Fed), à medida que os proprietários lutam para financiar dívidas com vencimento utilizando a taxa de referência do banco central, que está no seu maior nível em 22 anos.

As vendas de propriedades e dívidas relacionadas foram bastante reduzidas até agora neste ciclo, fora as vendas de ativos apreendidos por três bancos falidos no início deste ano, mas a atividade na arena em dificuldades aumentou nas últimas semanas, inclusive com os valores dos imóveis de escritórios em lugares como o distrito financeiro de São Francisco caíram drasticamente.

Cohen & Steers, Goldman Sachs, EQT Exeter e BGO, estavam entre as empresas proeminentes que o Wall Street Journal reportou recentemente como levantando fundos para comprar propriedades problemáticas.

Os investidores veem uma pilha de dívidas de US$ 1 trilhão vencendo até 2024, como um catalisador para as propriedades mudarem de mãos, dado um cenário de taxas de juros acentuadamente mais altas. Fonte: Dow Jones Newswires

