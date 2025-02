Capital Economics: Tarifas recíprocas aumentarão tarifas médias e preços ao consumidor dos EUA

Os critérios amplos que serão usados por Donald Trump para avaliar suas novas tarifas recíprocas, a serem impostas país por país, significam que seu pivô provavelmente resultará em um aumento ainda maior nas tarifas médias e nos preços ao consumidor dos EUA, diz a Capital Economics.

Os critérios usados para avaliar essas tarifas incluem não apenas a tarifa média cobrada por outros países sobre as exportações dos EUA, mas também os Impostos sobre Valor Agregado (IVA) que são aplicados às exportações americanas. Portanto, se os EUA impuserem tarifas recíprocas que somem as taxas de IVA e as taxas tarifárias NMF, em ordem de gravidade, a Índia (29%) e o Brasil (28%) serão os mais atingidos, seguidos pela União Europeia (25%), Reino Unido (24%), México (23%) e Canadá (19%), explica a consultoria.

A taxa tarifária média efetiva sobre todas as importações dos EUA aumentaria de menos de 3% atualmente para cerca de 20%. Isso acrescentaria cerca de 2% aos preços ao consumidor dos EUA, o que significa que a inflação se recuperaria temporariamente para 4% no final deste ano, diz a Capital.