Capital Economics: Orçamento britânico pode desacelerar ritmo de queda dos juros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/11/2024 - 7:01 Para compartilhar:

O Orçamento apresentado pelo novo governo do Reino Unido afrouxa a política fiscal em relação aos planos anteriores e é consistente com a possibilidade de o crescimento ser um pouco mais forte do Produto Interno Bruto, na avaliação da Capital Economics. Do lado das taxas de juros, o ritmo de queda pode não ser tão rápido quanto o previsto anteriormente.

Para a consultoria, o grande aumento de 41,5 bilhões de libras (1,2% do PIB) em impostos até 2029/30 ganhará a maior parte da atenção, refletindo sobretudo o aumento de 1,2% no imposto de seguro nacional para empregadores.

Mas os aumentos de impostos serão mais do que compensados por um aumento de 47 bilhões de libras (1,4% do PIB) nos gastos atuais correntes até 2029/30 e um aumento de 24,6 bilhões de libras (0,7% do PIB) no investimento público, com este último sendo mais do que financiado por crescimento de 32,5 bilhões de libras (1,0% do PIB) no empréstimo público.

Para a Capital, a política fiscal ainda está sendo apertada nos próximos cinco anos, mas com um ajuste menos rigoroso do que o governo anterior planejou no Orçamento em março.

O resultado é que o Orçamento pode significar que o crescimento do PIB será um pouco mais forte nos próximos anos do que os 1,5% previsto pela Capital. Isso pode significar que o Banco da Inglaterra cortará as taxas de juros do patamar atual de 5,00% para o nível esperado pela Capital de 3,00% um pouco mais devagar do que no início de 2026.