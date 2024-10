Capital Economics: corte nas taxas de juros não deve ampliar demanda por empréstimos na China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/10/2024 - 7:20 Para compartilhar:

O corte de 25 pontos-base nas principais taxas de juros anunciado nesta segunda-feira (21) pelo Banco do Povo da China (PBoC) representa uma continuidade nos esforços para estimular economia, mas com resultados incertos, segundo a Capital Economics.

“Esperamos que mais flexibilização ocorra nos próximos trimestres, mas é improvável que isso aumente muito a demanda por empréstimos”, diz a consultoria britânica, em relatório. “Uma reviravolta significativa no crescimento econômico exigiria uma resposta fiscal maior.”

A redução nas taxas vai diminuir o custo dos empréstimos existentes, o que alivia a pressão sobre as empresas endividadas, de acordo com a consultoria. O PBoC, que já fez sete cortes nos juros desde julho, sinalizou reduções de 25 a 50 pontos-base na taxa de reservas de compulsório bancário (RRR, em inglês) até o fim do ano. A Capital Economics ainda espera uma diminuição de 40 pontos-base na nas taxas de referência no ano que vem.

Em relação à política fiscal chinesa, a consultoria vê “sinais encorajadores”. “Embora o Ministério das Finanças não tenha divulgado detalhes específicos sobre estímulo fiscal adicional durante a última coletiva de imprensa, ele se comprometeu a usar fundos existentes para aumentar os gastos fiscais neste trimestre e sugeriu uma expansão do déficit orçamentário em 2025. Isso provavelmente será suficiente para garantir que a meta de crescimento anual [de 5%] seja cumprida por pouco neste ano e proporcionar alguma melhora de curto prazo no ímpeto econômico no ano que vem.”

Ainda assim, a Capital Economics trata com ceticismo a possibilidade de a flexibilização fiscal proporcionar algo além de uma retomada modesta e curta da atividade.