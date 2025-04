Capital Economics: Com escalada tarifária, exportações da China para os EUA devem colapsar

A menos que sejam revertidos, os últimos aumentos nas tarifas dos EUA à China (totalizando 125%) significam que as remessas chinesas para o país cairão mais da metade nos próximos anos, mesmo supondo que o renminbi se enfraqueça para US$ 8,00, afirma a Capital Economics em análise publicada nesta quarta-feira, 9.

Isso reduzirá o Produto Interno Bruto (PIB) da China em algo entre 1,0 e 1,5%, dependendo da extensão do redirecionamento, de acordo com a consultoria britânica.

“Esse é um impacto maior do que havíamos imaginado, mas provavelmente será enfrentado com uma expansão adicional do apoio fiscal”, acrescenta a análise.