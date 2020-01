Capital do RJ entra em estágio de mobilização por risco de chuva forte

Depois de um típico dia de verão carioca, com sol forte e praias lotadas, o município do Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização, devido a previsão de chuva moderada a forte, com ventos e raios, nas próximas horas.

As chuvas previstas para esta noite, segundo o Sistema Alerta Rio, são núcleos de chuva que estavam atuando sobre a região serrana do Rio, provocaram estragos em municípios como Petrópolis e agora estão em deslocamento em direção à capital.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido a chuva e/ou outros fatores.

Durante o dia, de acordo com o Centro de Operações da prefeitura do Rio, a temperatura máxima hoje atingiu 37,4 ºCelsius (ºC), no bairro de Irajá, zona norte da cidade. A sensação térmica chegou a 45,7 ºC, nos bairros de Santa Cruz e Irajá.