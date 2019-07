Capital da Itália celebrará ‘Dia da Pizza Romana’em setembro

ROMA, 26 JUL (ANSA) – A cidade de Roma e toda a região do Lazio, no centro da Itália, realizará no próximo dia 12 de setembro uma nova edição do “Dia da Pizza Romana” em homenagem a um dos alimentos mais amados do mundo. O evento é organizado pela Agrodolce.it em colaboração com o governo do Lazio e a Agência Regional do Lazio para o Desenvolvimento Agrícola e Inovação (Arsial). Durante o início da celebração, diversos restaurantes e pizzarias oferecerão um menu clássico, além de criações especiais projetadas especificamente para a data. Já no período da noite, os representantes locais vão preparar pizzas romanas em meio a uma competição da melhor produção. Além disso, será possível saborear receitas criadas durante o evento e, ao mesmo tempo, participar de iniciativas divulgadas nas redes sociais. “O Dia da Pizza Romana é uma maneira de celebrar e valorizar a pizza da nossa região. Um produto que ao longo dos anos, graças sobretudo à preparação e criatividade dos nossos fabricantes de pizza, fez grandes progressos em termos de qualidade e inovação”, explicou o chefe da Agrodolce.it e criador do evento, Lorenza Fumelli.

Segundo o italiano, esse progresso está relacionado a todas as diferentes versões da pizza romana: redonda, fina e crocante, em pedaços, assada no forno de pão ou em teglia (assadeira)”.

“Especialidades que, sem dúvida, representam um valor único e importante do nosso território”.

A diferença entre a pizza napolitana e a romana é que a massa da produzida na capital italiana é estendida com um rolo, ao invés de usar as mãos, como é feito na técnica napolitana. O resultado acaba sendo uma pizza mais fina e com as bordas chamuscadas – parecida com as servida no Brasil. Os dois estilos são diferentes, mas ambos apreciados pelos consumidores, ao ponto em que as pizzarias italianas já começaram a oferecer a tradicional “margherita” nas duas versões. (ANSA)