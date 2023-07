Capital chinês muda para América do Sul e Ásia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 7:45 Compartilhe

Cada vez mais, empresas da China estão investindo em projetos de mineração e energia na Ásia, América do Sul e Oriente Médio. A mudança nos fluxos de investimento mostra como a China está respondendo às relações deterioradas com os Estados Unidos e fortalecendo os laços comerciais e de investimento com outras partes do mundo, incluindo o Brasil.

A montadora chinesa BYD informou neste mês que pretende investir mais de US$ 600 milhões em fábricas de automóveis no Brasil.

O maior receptor de investimentos chineses este ano é a Indonésia, rica em níquel, de acordo com uma estimativa preliminar de investimentos chineses compilada pelo American Enterprise Institute. O níquel é empregado em baterias de veículos elétricos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

