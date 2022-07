Capitã da seleção da Holanda, goleira Van Veenendaal anuncia aposentadoria

Goleira e capitã da seleção da Holanda de futebol feminino, Sari van Veenendaal, campeã da Eurocopa em 2017, anunciou sua aposentadoria “imediata” nesta sexta-feira, aos 32 anos.







Lesionada no ombro na estreia na Euro deste ano, no dia 8 de julho contra a Suécia, Van Veenendaal ficou fora da equipe pelo resto do torneio.

A goleira fez 91 jogos pela seleção da Holanda. Jogadora do PSV Eindhoven, teve passagens por Arsenal e Atlético de Madrid.

Segundo ela, a decisão de pendurar as luvas é “puramente pessoal”, considerando que este é “o momento adequado” para se aposentar e “fazer coisas divertidas fora do futebol”.

Além do título europeu em 2017, Van Veenendaal foi vice-campeã pela Holanda na Copa do Mundo de 2019, ano em que foi eleita a melhor goleira do Mundo.

A seleção holandesa foi eliminada da Eurocopa 2022 pela França nas quartas de final.

bnl/dr/cb