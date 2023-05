Coluna do Mazzini 22/05/2023 - 12:09 Compartilhe

A Diretoria da CAPES solicitou ao Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior levantamento sobre a totalidade de bolsas de projetos que as fundações filiadas gerenciam.

No entendimento do presidente do CONFIES, Antônio Queiroz, a CAPES sinalizou com a possibilidade de arcar com os valores de todas as bolsas que poderiam ser concedidas no âmbito do Sistema Nacional de Pós-Graduação, ligado ao MEC.

