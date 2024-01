Capataz lamenta morte do parceiro João Carreiro: ‘Vá em paz’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/01/2024 - 8:37 Para compartilhar:

João Carreiro, de 41 anos, morreu na noite desta quarta-feira, 3. Horas depois, Capataz, que fez dupla com o artista, usou as redes sociais para lamentar a morte do parceiro.

“Recebi esta notícia triste ao lado da minha filha, ela hoje com 21 anos, lembro quando começamos, (ela na barriga da mãe), chorou ao meu lado… Ninguém além de nós saberemos oq vivemos… Deus sabe o meu coração… Vá em paz João, Deus conforte sua família e te receba de braços abertos…”, escreveu ele.

João Carneiro morreu na noite desta quarta-feira, 3. Ele estava sendo submetido a uma cirurgia para colocação de uma válvula no coração quando enfrentou complicações.

O artista sofria com um Prolapso da Válvula Mitral, também conhecido como “sopro” cardíaco. Em sua última postagem no Instagram, João apareceu bem-humorado celebrando o último show de 2023.

