Capal obtém faturamento 5% menor do que o previsto no 1º semestre, de R$ 1,983 bi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2023 - 17:50 Compartilhe

São Paulo, 9 – A Capal Cooperativa Agroindustrial, com sede em Arapoti (PR) e operações, além do Paraná, também em São Paulo, obteve receita bruta de R$ 1,983 bilhão no primeiro semestre, valor 5% abaixo do previsto para o período, informou em nota a cooperativa. Os investimentos, por sua vez, somaram R$ 72,7 milhões de janeiro a junho, e incluem obras em andamento nas unidades da cooperativa nos dois Estados.

Em reuniões nas unidades de Taquarivaí, Taquarituba e Itararé (SP), além de Fartura, Carlópolis, Joaquim Távora, Ibaiti, Santana do Itararé, Wenceslau Braz, Curiúva e Arapoti (PR), o presidente executivo da Capal, Adilson Roberto Fuga, disse que este ano “tem sido bastante desafiador”. “Dentro do nosso orçamento, já tínhamos previsto essa queda, no faturamento e no resultado”, comentou, acrescentando, porém, que o recuo “tem sido um pouco mais forte” do que se imaginava. “A questão de inadimplência, já percebida em alguns setores, também começou a aparecer dentro da cooperativa”, prosseguiu. “Queremos continuar a nossa expansão, mas agora é um momento de cautela. Temos que ter muito pé no chão para que nenhuma operação seja colocada em risco.”

Entre os motivos da desempenho negativo nos primeiros seis meses do ano, Fuga apontou a queda nos preços das commodities e dos insumos – fertilizantes e defensivos -, que estão menos da metade do preço que estava sendo praticado em 2022. “Vamos fechar este ano com patamares menores que 2022.”

Quando se fala exclusivamente do café, porém, os resultados têm se mostrado positivos, aponta a Capal, na nota. A Unidade de Café alcançou faturamento de R$ 203 milhões de janeiro a junho – sendo que em todo o ano passado este valor atingiu R$ 145 milhões. “Estamos conseguindo avançar e aumentar o volume de comercialização”, disse o executivo. “Acredito que vamos fechar um ano muito bacana, com muito volume de café comercializado e resultados bem satisfatórios.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias