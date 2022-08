Capal fecha 1º semestre com faturamento de R$ 2,19 bilhões

Estadão Conteúdo 16/08/2022 - 12:34 Compartilhe

São Paulo, 16 – A Capal Cooperativa Agroindustrial, de Arapoti/PR, fechou o primeiro semestre com faturamento bruto de R$ 2,19 bilhões, 37% acima de igual período de 2021. A receita líquida somou R$ 87,1 milhões, 13% a mais que os R$ 76,8 milhões do consolidado no primeiro semestre do ano passado.

“O crescimento foi fortalecido principalmente pela produção de grãos, que totalizou no período quantidade superior a 615 mil toneladas de recepção bruta oriundas de uma área assistida que ultrapassa 163 mil hectares, além da produção de leite, que totalizou mais de 64 milhões de litros comercializados no primeiro semestre do ano”, disse a cooperativa em nota.