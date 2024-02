Capal distribui nesta semana R$ 36,2 mi em sobras líquidas aos associados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/02/2024 - 15:43 Para compartilhar:

São Paulo, 26/02 – A Capal Cooperativa Agroindustrial começa a distribuir nesta semana os resultados do excedente de 2023 – ou as “sobras líquidas”, que, no mundo corporativo, são o equivalente ao lucro líquido. Segundo nota da cooperativa de Arapoti (PR), o montante, que totaliza mais de R$ 36,2 milhões, será creditado na conta dos produtores no dia 29 de fevereiro.

Conforme divulgado no dia 15 de fevereiro, a Capal fechou 2023 com faturamento de R$ 3,9 bilhões e a meta para 2028 é alcançar R$ 7 bilhões. Apesar dos preços menos remuneradores das commodities, o presidente executivo da cooperativa, Adilson Roberto Fuga, disse, na ocasião, ver “boas oportunidades” à frente. “Houve momentos em que a agricultura e a pecuária passaram por dificuldades e a Capal não interrompeu os investimentos”, disse. “Quando o ambiente melhorou, a cooperativa estava preparada para continuar crescendo. Então, não podemos estagnar os negócios, precisamos desenhar o futuro, porque sabemos que vão existir adversidades, mas é temporário.”

Ainda sobre 2023, a Capal seguiu o planejamento de expansão com investimentos de R$ 138,8 milhões em 14 unidades de negócio, inclusive nos projetos de construção de duas filiais, em Avaré (SP) e Santo Antônio da Platina (PR). Atualmente, está construindo um armazém de sementes e classificação de grãos em Arapoti, ampliando seis silos com capacidade de 2.400 toneladas e um armazém de insumos em Taquarivaí (SP), além de obras para oito novos silos de armazenagem em Wenceslau Braz (PR), construção de armazém de sementes em Taquarituba (SP) com capacidade total de 116 mil sacas.

