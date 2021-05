Capal contrata 272 funcionários na pandemia, com maior recebimento de grãos

São Paulo, 31 – A Capal Cooperativa Agroindustrial contratou 272 funcionários desde o início da pandemia em março do ano passado, informou a cooperativa em nota enviada ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Os novos colaboradores foram distribuídos entre as 21 unidades da cooperativa, localizadas no Paraná e em São Paulo.

A Capal também admitiu 313 safristas no período, trabalhadores temporários voltados a atividades durante as safras de inverno e verão, como a limpeza de grãos. Atualmente, a cooperativa conta com 938 funcionários diretos.

A cooperativa atribui o aumento no quadro de funcionários ao maior recebimento de sementes de soja, trigo e aveia na unidade de Wenceslau Braz (PR).

“Devido à ampliação da demanda, diversos colaboradores foram contratados para atuação em laboratório, controle de qualidade, operadores de produção e de empilhadeiras”, diz a Capal.

A cooperativa acrescenta que também admitiu maior número de agrônomos, veterinários e técnicos agrícolas.

A Capal possui mais de 3,2 mil produtores cooperados, que produzem cerca de 750 mil toneladas de grãos por ano – principalmente soja, trigo, milho e café.

A cadeia agrícola responde por cerca de 65% das operações da cooperativa e a área assistida ultrapassa 153 mil hectares. A cooperativa também negocia 12 milhões de litros de leite por mês de 320 produtores associados e comercializa 31 mil toneladas de suínos vivos por ano.

