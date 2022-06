Capacita Gov.br oferece cursos gratuitos de transformação digital

Para impulsionar a digitalização de serviços públicos, o governo lançou o programa Capacita Gov.br que reúne, em um só lugar, cursos e certificações gratuitas do governo federal sobre transformação digital.

De acordo com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, são 74 cursos desenvolvidos em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Os cursos são voltados, principalmente, para profissionais de órgãos da União, dos estados e municípios que buscam impulsionar essa digitalização.





As capacitações estão divididas em seis áreas do conhecimento: ciência de dados;,transformação ágil, liderança e inovação, governança e gestão de TIC, segurança e privacidade e transformação digital.

Os cursos são oferecidos na plataforma da Escola Virtual de Governo (EV.G), com direito a certificações. Qualquer interessado pode se inscrever gratuitamente e não apenas servidores públicos federais, estaduais e municipais.

Entre os cursos disponíveis estão duas certificações avançadas: Gestor Ágil para Transformação Digital e Transformação Digital – Fundamentos.

Para conseguir as qualificações, o aluno precisa concluir todos os cursos relacionados a cada certificação dentro de um prazo de 365 dias, a contar da data de inscrição no primeiro. As capacitações têm carga horária total de 175 horas e 133 horas, respectivamente.

De acordo com a secretaria, 839 pessoas já concluíram essas duas certificações. Desde janeiro de 2019, mais de 78 mil pessoas foram capacitadas.

Atualmente, há seis novos cursos com inscrições abertas:

PRINCE2 – Outra maneira de gerenciar projetos na administração pública

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/723

Design Sprint em Projetos de Transformação Digital

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/528

Internet of Things (IoT) aplicada para resolução de desafios na Administração Pública

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/534

Abordagem Lean aplicada à Transformação Digital na Administração Pública

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/524

Governança de Dados na Transformação Digital

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/536

UX: Como Melhorar a Experiência do Usuário no Serviço Público Digital

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/537