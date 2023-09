Capacidade de processamento de oleaginosas cresce 5,6% em 2023, diz Abiove

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/09/2023 - 14:58 Compartilhe

São Paulo, 19 – A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) divulgou os resultados da Pesquisa de Capacidade Instalada das Indústrias de Óleos Vegetais em 2023. A associação informou em comunicado que a capacidade total de processamento de oleaginosas neste ano atingiu 69,2 milhões de toneladas, volume 5,6% superior ao registrado em 2022 (65,5 milhões de toneladas).

Conforme o levantamento, em comparação com o ano anterior, foram destaque: número de empresas de processamento subiu de 62 para 63; crescimento nas unidades industriais de processamento de 122 para 129; aumento de plantas ativas de 95 para 106 unidades; redução de plantas paradas de 27 para 22 unidades; incremento de 5,5% na capacidade diária total de processamento, registrando 209.632 t/dia.

A Abiove ressalta, ainda, que a capacidade de processamento em plantas ativas em 2023 foi de 193.928 t/dia (+10,4% em relação a 2022) e em plantas paradas 15.704 t/dia (-31,1%).

Análise Regional

A pesquisa da Abiove mostra, ainda, um aumento considerável da capacidade ativa de processamento no Centro-Oeste, de 84.682 t/dia em 2022 para 92.790 t/dia neste ano. A região é responsável por 44,3% do processamento total de oleaginosas no Brasil.

Por Estado, segundo a pesquisa, chama atenção a capacidade de plantas ativas em Mato Grosso, que saiu de 45.629 t/dia no ano passado para 49.204 t/dia. Vale ressaltar que 23,5% da capacidade de processamento do país está em Mato Grosso.

A pesquisa da Abiove também traz dados de refino e envase, a saber: quantidade de empresas permanece em 32; unidades industriais caíram de 61 para 59 unidades; plantas ativas permanecem em 49; plantas paradas caíram de 12 para 10 unidades; aumento de 8,7% da capacidade de refino em plantas ativas: 19.822 t/dia;

Redução de -7,3% da capacidade de refino em plantas paradas: 2.550 t/dia; a capacidade total de refino aumentou para 22.372t/dia (+6,6%); já a capacidade total de envase apresentou uma ligeira queda para 13.845 t/dia (-0,9% quando comparado a 2022). Em plantas ativas aumentou em 12.745 t/dia (+4,8%) e em plantas paradas diminuiu em 1.100 t/dia (-38,9%).

De acordo com o levantamento da Abiove junto às empresas do setor e que contempla também comunicados já feitos ao mercado, estão previstos investimentos de cerca de R$ 6 bilhões na indústria de óleos vegetais no próximo ano, o que deve trazer um aumento de capacidade estimado em 19.000 t/dia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias