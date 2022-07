Capacidade de hidrelétricas do Sudeste deve cair a 53,1% ao fim de agosto, prevê ONS

SÃO PAULO (Reuters) – Os reservatórios das usinas hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste devem encerrar o mês de agosto com 53,1% da capacidade, estimou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) nesta sexta-feira.







Isso representaria uma queda próxima a 8,4 pontos percentuais frente ao armazenamento registrado nesta sexta-feira, de 61,5%, na região onde estão os maiores lagos de hidrelétricas do país.

Os níveis dos lagos das hidrelétricas no principal submercado do país vêm caindo durante o período seco, mas ainda se encontram em níveis bem mais confortáveis se comparados aos de 2021, quando o país enfrentou forte escassez de chuvas.

O ONS também projetou que as hidrelétricas da região receberão chuvas equivalentes a 67% da média histórica em agosto.

Já nas demais regiões, a expectativa é de chuvas em 80% da média histórica no Sul, 67% no Nordeste e 89% no Norte.

O órgão estimou ainda um aumento de 0,6% na carga de energia elétrica no Brasil em agosto.

(Por Letícia Fucuchima)