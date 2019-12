Capacete de Ayrton Senna é vendido em leilão por mais de R$ 419 mil

Um dos capacetes de Ayrton Senna, usado na temporada de 1988 de Fórmula 1, na qual o piloto conquistou o primeiro de seus três títulos mundiais foi vendido em leilão pelo valor de US$ 102mil, cerca de R$ 419 mil, num leilão on-line organizado pela RM Sotheby’s, de 22 de Novembro a 2 de Dezembro, com peças relacionada com Fórmula 1.

O desenho da autoria de Sid Mosca é baseado na bandeira do Brasil. Senna utilizou vários capacetes, ao longo da sua carreira, quase todos da marca Bell, mas nos últimos anos que esteve na competição utilizou capacetes de outras marcas. O Bell XFM-1 foi um capacete desenvolvido para o esportes a motor do mais alto nível, com a carcaça em fibra de vidro e poliestireno expandido EPS, para absorver impactos. Tem entalhes na lateral que permite o piloto abrir ou fechar facilmente a viseira enquanto está a utilizar luvas. A viseira tem três posições, fechada, aberta, ou a meio termo.

Veja também

• Daniel Alves marca presença no GP do Brasil e compara Hamilton a Ayrton Senna

• Para Prost, sua carreira e sua vida estão ligadas a Ayrton Senna

• ‘Senna Day’ celebra história e o legado de Ayrton Senna

O Bell XFM-1 foi utilizado por Ayrton Senna de 1983 a 1989. Este exemplar em específico foi utilizado na temporada de 1988, naquele que se tornaria no primeiro ano que Senna seria campeão na F1, após várias disputas com Alain Prost, na equipa McLaren-Honda. Vários são os patrocinadores presentes neste capacete, como a Marlboro, Nacional, Honda e Hugo Boss. Além disso, tem o seu autógrafo, que acredita-se ser original.