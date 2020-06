Caoa retoma produção na fábrica de Anápolis (GO)

A Caoa anuncia a retomada da produção na fábrica de Anápolis (GO) desde segunda-feira (22), que fora interrompida em 23 de março devido à pandemia do novo coronavírus. A montadora diz que adotou medidas rígidas de prevenção aos funcionários, em conjunto com o Sindicato dos Metalúrgicos de Anápolis e seguindo normas estipuladas pelas organizações de saúde.

Há medição da temperatura antes do acesso dos colaboradores à fábrica e eles recebem máscaras protetivas diariamente, uma para cada parte da jornada. No transporte fretado, por exemplo, é necessária a utilização de máscaras e a entrada no ônibus só será permitida após a medição de temperatura. Os veículos são higienizados a cada viagem e com quantidade de usuários reduzida para garantir o distanciamento.

A unidade tem demarcações para manter o distanciamento mínimo necessário e álcool em gel distribuído por toda a fábrica. O restaurante também foi adaptado, com ampliação do número de espaços utilizados como refeitórios, novo layout na distribuição de mesas e cadeiras, e instalação de placas divisórias nas mesas, promovendo também neste momento, maior segurança aos usuários.

