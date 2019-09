‘Cão robô’ já está à venda para empresas

O robô Spot, da empresa de robótica Boston Dynamics, está saindo dos laboratórios e chegando ao mundo real. Parecida com um cachorro, a máquina acaba de ser lançada no mercado, mas apenas para empresas selecionadas.

É a primeira vez que a empresa, pertencente ao grupo japonês SoftBank, comercializa uma de suas criações.

O robô é capaz de explorar e mapear terrenos: ele escapa de obstáculos e mantém o equilíbrio em situações extremas.

Além disso, é possível adicionar funcionalidades específicas na máquina: o Spot consegue, por exemplo, checar vazamentos de gás se tiver um detector de metano acoplado.

O robô também dança e o entretenimento pode ser um dos seus maiores mercados: a dona do robô já está trabalhando com o laboratório de inovação do Cirque du Soleil para usar o Spot no palco.

A Boston Dynamics ainda não anunciou um preço para o Spot. Empresas interessadas devem preencher um formulário no site da companhia./ AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.