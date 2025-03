Cão-robô, Fórmula 1 e realidade virtual: o espaço de inovação da Oracle em SP

A Oracle anunciou nesta terça-feira (25) a inauguração de um novo espaço de inovação em tecnologia. A área de 750 m2 , localizada na sede da empresa em São Paulo, reúne mais de 30 experiências e 40 soluções de tecnologia da companhia. O objetivo é mostrar na prática o potencial do uso da tecnologia em setores como varejo, hotelaria, segurança e alimentação, e atrair potenciais clientes dos produtos e serviços da empresa.

“Esse centro de inovação com foco em 10 indústrias. E mais um espaço está sendo construído no térreo para demonstrar aplicações para o setor de engenharia e construção”, disse Marcelo Pivovar, CTO da Oracle Brasil, em encontro com jornalistas na sede da empresa.

Além da Oracle, o espaço conta com a contribuição de 40 empresas parceiras. O centro de inovação em SP é o quarto do mundo. Os outros estão localizados em Chicago (EUA), Londres (Reino Unido) e Sydney (Austrália). O atual projeto é uma expansão de uma loja conceito da Oracle, inaugurada em 2022 também em São Paulo.

A coluna participou de uma visita guiada do espaço e viu de perto as soluções apresentadas. Para o setor de varejo, o destaque é o espaço que mostra o uso de óculos de realidade virtual para fazer compras em um site. O espaço tem ainda uma demonstração de experiência de compras “grab and go”, onde o cliente simplesmente entra, pega o produto desejado e vai embora sem ter que passar pelo caixa. Um conjunto de sensores monitora produtos e clientes dentro do espaço.

Para o setor de hotelaria, há a demonstração de um robô que atual como “recepcionista”, guiando hóspedes por corredores do hotel e agilizando o check-in. O robô tem uma tela em formato de tablet que pode ser usada para acessar serviços do hotel. Também foi demostrado um outro modelo de robô com compartimento para levar toalhas e outros objetos diretamente ao quarto do hóspede.

Outra atração do centro de inovação é um simulador de Fórmula 1. No ambiente é possível ter uma experiência de como é guiar um carro de Fórmula 1 e ver como o desempenho do carro é monitorado por um conjunto de sensores e soluções de software. Após acordo firmado em 2021, a Oracle se tornou a principal parceira tecnológica da Red Bull, inclusive com alteração do nome oficial da equipe para Oracle Red Bull Racing.

LEIA TAMBÉM – Entrevista: Red Bull investe na nuvem para acelerar nas pistas

Apoio para startups

Além de servir como vitrine de tecnologia para novos clientes, o espaço atua como ponto de conexão entre startups apoiadas pela Oracle e grandes empresas do mercado. “Outras empresas apostam muito na concessão de créditos para startups usarem suas plataformas de nuvem. Mas, no fim do dia, essas startups precisam é de clientes. E este é o foco do Oracle for Growth, nosso programa de apoio a startups. E este espaço é mais uma iniciativa nesse sentido”, disse a jornalistas Leandro Vieira, VP de IA e companhias High-tech da Oracle para a América Latina.