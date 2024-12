Cão-robô e drones são aposta da Prefeitura para segurança de réveillon na Paulista

A Prefeitura de São Paulo anunciou na sexta-feira, 27, que vai levar uma base móvel do Smart Sampa, sistema de monitoramentos com câmeras inteligentes da cidade, para garantir a segurança das comemorações do réveillon na Avenida Paulista. A estratégia também inclui a utilização do cão-robô e de drones.

O evento gratuito começa por volta das 16h30 da terça-feira, 31, e contará com apresentações musicais de Roberta Miranda, Gloria Groove e MC Livinho, além de dez minutos de show de fogos silenciosos. Na última virada, cerca de 2 milhões participaram do evento.

De acordo com comunicado da administração municipal, a base móvel ficará instalada em um ônibus, devidamente equipado com monitores conectados à plataforma do programa e uma torre, onde estará acoplada uma câmera com visão 360º, na esquina da Rua Haddock Lobo com a Paulista.

Seis operadores da Guarda Civil Metropolitana, divididos em dois turnos, acompanharão em tempo real todas as câmeras do programa.

Todas as imagens serão compartilhadas em tempo real com a Central de Monitoramento do Programa, que fica na Rua XV de Novembro, na região central da capital.

“A base móvel funcionará como um teste, para tornar-se um Posto Avançado de Segurança em grandes eventos na capital. O objetivo é melhorar a pronta resposta da segurança no entorno do evento”, diz a Prefeitura.

O evento contará também com o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, que neste ano irá operar com 472 agentes, 114 viaturas e duas Bases Comunitárias Móveis. O monitoramento também será integrado com a Polícia Civil, Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET).

Cão-robô

O cão-robô da Prefeitura, já utilizado em outros grandes eventos, como a estreia da National Football League (NFL) e o Grande Prêmio de Fórmula 1, também estarão na Paulista.

Ele é equipado com câmeras inteligentes de alta resolução que captam e transmitem imagens em tempo real diretamente para a central do Smart Sampa.

O robozinho consegue entrar em espaços confinados, pular e subir e descer escadas.

Drones

O Programa Dronepol da Secretaria Municipal de Segurança Urbana também fará o monitoramento do local por meio da aeronave, identificando possíveis atos de irregularidades e possibilitando acionamento imediato de agentes de segurança, diz a nota.