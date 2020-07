Cão morde bumbum de Rafa Kalimann e momento é registrado em vídeo

A vice-campeã do BBB20 Rafa Kalimann protagonizou uma cena engraçada nesta terça-feira (21). Em seus stories, a influencer compartilhou um vídeo em que dava alguns pulos no jardim de sua casa, com seus cães em volta. De repente, Alfredo, da raça golden retriever, abocanha o bumbum da blogueira, fazendo todos caírem na risada.

Ele fica preso na roupa de Rafa e, a sobrinha da ex-BBB, assustada com a situação, começa a chorar. Ela é consolada pela tia, que explica a situação e mostra que está bem. Alfredo já “atacou” a dona outras vezes. Segundo ela, o animal é ciumento e, principalmente quando ela está dançando, ele gosta de participar.

