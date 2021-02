Cão espera dono internado com Covid na Itália há 2 meses

MILÃO, 2 FEV (ANSA) – A história de um cachorro que espera na porta de casa seu dono internado com Covid-19 há dois meses causou comoção na Itália.

De acordo com o jornal “Provincia Pavese”, Billy fica todas as manhãs parado em frente à porta de sua residência em Dorno, no norte da Itália, esperando pelo retorno do dono. A história do cachorro viralizou nas redes sociais.

De acordo com os sobrinhos de Marco Maiolani, de 55 anos de idade, Billy só descansa na parte da noite. Na manhã seguinte, ele volta para a entrada da casa arrastando o cobertor e segue aguardando o dono.

“Tenho muita saudade do Billy, ele é um companheiro impagável e insubstituível”, disse Maiolani em entrevista ao “Provincia Pavese”.

O dono do Billy contraiu o coronavírus Sars-CoV-2 em meados de novembro e ficou um longo período internado em terapia intensiva na Policlínica San Matteo. Ele foi recentemente transferido para o instituto Maugeri, onde iniciará o seu processo de reabilitação.

“Um pouco mais de paciência e depois volto ao normal. Mal posso esperar para poder acariciar o meu Billy”, comentou Maiolani.

(ANSA).

Veja também