Cão da polícia ataca homem negro desarmado após ele se render; veja o vídeo

Um homem negro desarmado foi atacado por um cão policial em Ohio, nos Estados Unidos, depois de já ter se rendido às autoridades com as mãos para cima após uma perseguição de carro em alta velocidade no início deste mês, de acordo com imagens de câmeras corporais recém-divulgadas.

A longa perseguição começou depois que Jadarrius Rose, 23, do Tennessee, não parou para uma inspeção de veículo por um patrulheiro da Patrulha Rodoviária do Estado de Ohio em 4 de julho.

Embora Rose parecesse obedecer às autoridades no vídeo, um policial responsável por Circleville K9 é visto soltando o cachorro e ordenando que ele ataque Rose.

O vídeo mostra o cachorro correndo em direção a Rose, que fica de joelhos quando Speakman solta o cachorro.

O vídeo parece mostrar o cachorro mordendo e puxando Rose pelo braço enquanto ele grita alto.

“Tira isso!” Rose grita repetidamente.

“Tire o cachorro de cima dele!” um soldado grita.

Outros policiais podem ser ouvidos pedindo um kit de primeiros socorros.

A Polícia de Circleville disse ao jornal The Columbus Dispatch, que eles estão revisando a conduta do policial, identificado como Ryan Speakman no relatório escrito da patrulha rodoviária. Mas a polícia se recusou a dizer se Speakman ou qualquer outro policial foi afastado.

Rose acabou sendo levado sob custódia e “os soldados imediatamente prestaram os primeiros socorros”, disse a patrulha rodoviária em um comunicado.

