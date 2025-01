Cantoria irrita internautas em Prova de Resistência no ‘BBB 25’

Tanto no Provródromo quanto no gramado do BBB 25, as cantorias marcaram a Prova do Líder que começou nesta quinta-feira, 30, e já dura mais de 17 horas.

Ainda no início da competição, quando a prova ainda tinha muitos participantes, os brothers estavam animados e o cansaço ainda não tinha batido. Eles aproveitaram o ânimo para cantar muito.

Mas o que irritou os internautas que acompanhavam a competição foram os louvores entoados principalmente por Diego Hypolito e Renata no Provródromo.

Os espectadores fizeram piada com a situação nas redes sociais. Alguns disseram que deveria ser proibido cantar durante a prova e outros evidenciaram a cantoria por parte de Diego, que inclusive já gravou uma música em 2019.

Já pela tarde, no gramado, brothers eliminados cantaram músicas animadas para manter acordados Eva, Thamiris e Gabriel, que ainda estavam na prova.

Em edições anteriores, a cantoria também chamou a atenção e irritou participantes e espectadores. No BBB 22, a sister Brunna Gonçalves reclamou que não aguentava mais ouvir os colegas cantando.