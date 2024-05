Cantora revela interesse em Cauã Reymond e diz que ator é sonho de toda mulher

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/05/2024 - 17:37 Para compartilhar:

A cantora Marina Sena não escondeu seu encantamento por Cauã Reymond e confessou interesse no gato. Para ela, o ator é o sonho de toda mulher. No último sábado, 25, Marina Sena participou do quadro “Se beber, não fale”, do programa “Sabadou com Virginia” (SBT), e chamou atenção ao revelar que ficaria com Reymond.

A artista disse acreditar não ser a única mulher a alimentar essa fantasia: “Todas as mulheres do Brasil sonham com esse cara, eu sou só mais uma delas”, disparou ela.

A apresentadora Virginia Fonseca deu ainda mais gás à conversa ao lembrar que o galã não tem nenhum compromisso amoroso no momento.

“Tá solteiro agora”, disparou a loira.

Mano a Maria Sena não esperava por essa KKKKKKKK O Lucas é o melhor #SabadouComVirginia pic.twitter.com/KkwFUOtQ7f — Noveleiros SBT (@NoveleirosSBT1) May 26, 2024