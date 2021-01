Cantora que passou Réveillon com Neymar responde sobre suposto affair com jogador

A argentina Emilia Mernes foi questionada sobre um suposto affair com Neymar após curtir o Réveillon na casa do craque brasileiro em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Em participação via telefone no programa “La Previa Del Cantando”, na TV Argentina, a cantora não se esquivou e respondeu se estava ou não tendo um caso com o camisa 10 do PSG.

“Não estou, pessoal. Do que estão falando? Não, isso me deixa mal”, disse.

Na sequência, a cantora parece ter ficado irritada com a pergunta e desligou o telefone.

Neymar na festa de ontem com a cantora Emilia Mernes. pic.twitter.com/6SPp1QaAXY — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) January 1, 2021

Aos 24 anos, Emilia era desconhecida do público brasileiro até Neymar gravar um vídeo com ela durante as festas de fim de ano e publicar nas suas redes sociais. Nas imagens, os dois aparecem cantando a música “Bendición” da argentina.

