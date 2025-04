Cantora Preta Gil recebe alta de hospital após 15 dias de internação

Preta Gil, 50 anos de idade, recebeu alta hospitalar e já está em casa desde a última quarta-feira, 16. A cantora, que está em tratamento contra o câncer, deixou o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internada desde o dia 6 de abril.

Antes disso, a artista passou alguns dias no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, de onde foi transferida de UTI aérea para a capital paulista. Na ocasião, ela estava com febre e apresentou sinais de infecção urinária.

Ao chegar em casa, a filha de Gilberto Gil compartilhou com seus seguidores do Instagram uma foto em que aparece sentada no sofá de casa, curtindo a companhia de amigos e de animais de estimação.

Flora Gil, madrasta da cantora, falou sobre o quadro de saúde da enteada, contou que ela está bem, estável e sempre cercada pelos amigos e pela família.

Recentemente, durante uma participação no programa Domingão com Huck, Preta contou que pretende dar continuidade ao tratamento de câncer fora do país.

“Sou grata por passar por tudo isso podendo me tratar com dignidade. Entro em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo que podíamos, agora a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”, disse na ocasião.

Apesar disso, ainda não há previsão para a cantora ir para o exterior fazer o tratamento experimental.