Cantora Preta Gil passa por nova cirurgia em meio a tratamento de câncer

Preta Gil, 50 anos, passou por uma nova cirurgia nesta sexta-feira, 8. A cantora, que estava no prêmio “Potências” há três dias, publicou um vídeo em seu perfil no Instagram para contar que teve de substituir o cateter que utiliza para receber quimioterapia devido a um entupimento causado por cálculos renais.

“Ontem, senti dores na pelve e na lateral direita da barriga, fiz exames e descobri que estava com cálculos renais, o que ocasionou a obstrução do meu cateter. Hoje, precisei passar por uma cirurgia para fazer a troca do meu Duplo J”, contou na gravação.

“Estou bem, sendo bem assistida pelos meus médicos e me recuperando no hospital. Tenho alta na segunda-feira. Obrigada por todas as orações e mensagens diárias. Amo vocês!”, completou.

A cantora contou que está sem dores após a cirurgia e explicou que precisou interromper a quimioterapia por contado procedimento, mas essa pausa não terá implicações no avanço do tratamento de câncer. Ela também disse que só saberá os próximos passos do tratamento no dia 20, quando já estiver recuperada da operação.

Ao falar da cirurgia, a artista recebeu apoio de famosos. “Boa recuperação! Já deu tudo certo, meu amor”, desejou Mari Saad. “Já, já está 100%. E bora beber mais água”, disse Ju de Paulla, uma das melhores amigas de Preta.