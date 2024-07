Cantora Pitty passa por cirurgia de emergência; shows foram cancelados

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2024 - 8:17 Para compartilhar:

A assessoria da cantora Pitty, de 46 anos, informou nesta quarta-feira, 3, por meio das redes sociais, que a cantora precisou passar por uma cirurgia de emergência e, graças à recuperação de 10 dias, três shows seus foram cancelados.

Ainda no comunicado, informaram que as apresentações que estavam marcadas para Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Sorocaba, em São Paulo, e Divinópolis, em Minas Gerais, terão novas datas, e que ainda serão informadas ao público.

“Por recomendação médica, Pitty precisou se submeter a uma pequena cirurgia de emergência e ficará em recuperação por 10 dias, o que a impossibilitará de realizar os shows dos dias 04/07 em Volta Redonda/RJ, 05/07 em Sorocaba/SP e 06/07 em Divinópolis/MG. As produtoras dos eventos informarão oportunamente ao público as eventuais novas datas desses shows. Lamentamos os cancelamentos e os transtornos, e seguimos acompanhando a recuperação da artista para que seu retorno aos palcos aconteça o mais brevemente possível”, diz o comunicado emitido pela assessoria da artista.