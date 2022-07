Cantora mexicana Thalía salva ratinho que se afogava em sua piscina

A cantora e atriz mexicana Thalía postou em sua página no Tik Tok no sábado, 16, um vídeo de um ratinho nadando na piscina de sua casa, lutando para não se afogar.

A atriz conversa carinhosamente com o ratinho e coloca pedaços de papel na borda da piscina para ajudar no resgate. Instintivamente, ele aceita a ajuda e sobe no papel. “Está bem, precioso? Pobrezinho!” Diz Thalía ao tirar o bichinho da água. Minutos depois ele anda livre em seu jardim.

Thalía, que fez grande sucesso no Brasil com novelas como Marimar e Maria do Bairro, recebeu o carinho dos fãs na postagem. “Imagine ser salvo pela própria Thalia”, comentou um. “O rato: eles não vão acreditar! Marimar me salvou”, disse outro.