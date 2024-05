Cantora mexicana Dulce María ganha espaço no mercado musical da Coreia do Sul

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 18:58 Para compartilhar:

Depois de estrelar a edição brasileira da Rolling Stone, sendo a primeira mexicana a ocupar esse espaço, Dulce María volta a fazer história, mas dessa vez, sendo pioneira na Coreia. A estrela mexicana foi convidada pela importante e renomada revista de música para fazer uma sessão de fotos exclusiva na Cidade do México e conversar sobre os sucessos e projetos em que esteve envolvida nos seus mais de 30 anos de carreira.

Durante a entrevista, Dulce falou sobre toda sua trajetória, desde seu início no entretenimento até seus projetos mais recentes, além disso, expressou alegria em poder se conectar mais com a cultura coreana. “De fato, pra mim, é uma honra fazer uma entrevista para a Coreia e compartilhar com a Ásia o que somos nós, latinos. Somos de culturas diferentes, mas, no final, todos nós somos unidos pela música, que nos leva além. Nós seres humanos estamos conectados e expressamos emoções e sentimentos, e é assim que se geram comunicações e encontros entre culturas, neste caso, entre a Coreia e o mundo e/ou entre nós, México e América Latina”, expressou.

A cantora também falou sobre o sucesso internacional do grupo RBD, incluindo seus álbuns em vários idiomas e a base de fãs em todo o mundo. “Essa força que nos uniu fez com que, depois de 15 anos, nós nos encontrássemos de novo. É impressionante ver o impacto que deixamos nas pessoas. Quando coisas assim acontecem, atravessam fronteiras e conectam você com as pessoas além do idioma, além da cultura, além de tudo, permeiam o coração das pessoas. Foi uma surpresa muito boa realizar este reencontro”, disse.

Dulce também celebrou o fato de que o grupo criou conexões que ultrapassaram as barreiras linguísticas. “Gravamos vários álbuns em português por causa do alcance midiático no Brasil. Depois, Anahí e eu gravamos em italiano. Por último, o disco REBELS, que gravamos em inglês e que também foi lançado no Japão, sendo o único que chegou à Ásia”, afirmou.

Na entrevista, que aborda todos os momentos de sua carreira, Dulce María também deu detalhes de seus projetos mais recentes, como o protagonismo na telenovela “Pienso en ti”, seus sucessos em carreira solo como “Inevitável”, seu último disco “Origen” e o projeto pessoal mais importante de sua vida, a maternidade, onde fala sobre a importância de sua filha María Paula e como ser mãe mudou sua vida.