Cantora Melania Martinez é acusada por amiga de cometer abuso sexual

Na noite desta segunda-feira, 4, a jovem Timothy Heller fez um tuíte em que relata ter sido abusada sexualmente pela cantora Melanie Martinez, conhecida por ter participado do “The Voice” dos Estados Unidos, que era sua melhor amiga na época.

Timothy conta que manteve a história em segredo porque a ideia de que “sua melhor amiga a estuprou é insana”. De acordo com os relatos, o abuso aconteceu em 2015, quando Timothy dormiu na casa de Melanie.

“Ela começou a ficar interessada nas minhas preferências sexuais. Como alguém que já havia sido abusada sexualmente antes, era difícil de falar sobre isso. Eu estava muito desconfortável, mas como ela era minha melhor amiga, eu tentei me abrir sobre isso. A conversa parecia não acabar nunca e eu tinha que trabalhar cedo no dia seguinte. Ela começou a perguntar se eu faria sexo com ela. Eu fiquei muito desconfortável com isso, comecei a rir. Eu tinha namorado na época e ela sabia disso”, contou Timothy.

De acordo com o relato, Melanie disse que o namorado não precisava saber. “Isso durou por horas, ela queria saber por que eu não queria, falava que seria divertido. Eu disse que não várias vezes, que tinha que trabalhar no dia seguinte. Só queria dormir, estava cansada”, falou.

Então as duas foram dormir e Timothy achou que o assunto estava encerrado. Porém, na noite seguinte, as conversas continuaram. “Mesmo sabendo da minha resposta na primeira noite, ela não desistiu. Eu estava cansada e ela me convenceu a fumar maconha e, novamente, não tive problemas em dizer não para ela. Eu pensei que a gente iria dormir, mas a conversa continuou, ela ficou tentando me convencer, dizendo que eu iria me divertir e me sentir bem. Enquanto eu estava deitada rezando para cair no sono, ela começou a tocar meu braço e eu deixei que isso acontecesse, achei que ela desistiria”.

“Eu fiquei muito desconfortável, comecei a rir e falar que aquilo me dava cócegas, que eu não queria nada no sentido sexual. ‘Eu posso fazer isso? Eu posso tocar no seu braço, pegar nos seus seios?’, ela disse. Eu só queria dormir. Ela então implorou para apenas tocar nos meus seios e eu estava tão exausta e confusa e me sentindo alta que eu deixei. Isso fez com que ela tocasse em todo o meu corpo. Eu nunca disse sim, eu disse não repetidamente”, relatou Timothy.

Timothy contou que, nesse momento, Melanie usou toda sua força contra ela e a segurou. “Então não houve confusão, eu fui abusada pela minha melhor amiga. Eu fiquei parada, em choque, e não correspondi nada. Eu odeio falar tão abertamente sobre isso porque me deixa extremamente desconfortável, mas ela fez sexo oral em mim e depois ela penetrou um brinquedo sexual em mim seu meu consentimento. Foi isso o que aconteceu. Eu disse não. Eu disse não por duas noites. Não importa que eu não lutei durante a ação, eu fiquei paralisada, ela sabia que eu não queria, eu deixei claro. Eu não gritei com ela, eu não a tirei de cima de mim, 1) porque eu a amava 2) porque eu só queria que aquilo acabasse logo”, contou.

Segundo o relato, as duas não falaram mais sobre essa noite. “Ao mesmo tempo em que minha cabeça estava totalmente bagunçada, não tinha como eu ter sido estuprada pela minha melhor amiga… certo? Nossa amizade acabou porque ela decidiu que não tinha mais tempo para mim. Eu não sei que fim vai ter essa história, estou assustada pelas respostas que vou receber”, disse.

“A única razão pela qual estou contando isso é porque, com todos os eventos recentes, eu espero que as pessoas acreditem em mim. Se você tem dúvida do abuso nessa história, apenas imagine se fosse um homem. Mulheres podem estuprar mulheres. Melhores amigas podem estuprar melhores amigas. Amizade não significa consentimento. Eu queria que não tivesse sido tão difícil me convencer dessas coisas”, finalizou Timothy.

Defesa

Em seu Twitter, Melanie Martinez negou as acusações. “Eu estou horrorizada e muito triste sobre a história contada por Timothy Heller. O que ela e eu compartilhamos em nossa amizade… nós tentamos nos ajudar. Nós duas estávamos lidando com demônios particulares… ela nunca disse não para o que decidimos fazer juntas. E, mesmo que tenhamos nos afastado, eu desejo-lhe muito amor e luz sempre”, tuitou a cantora.